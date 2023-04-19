Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un sezon bitmeden sarı-lacivertlilerden ayrılarak eski takımı Flamengo'nun başına geçeceği öne sürülmüştü. Portekizli teknik adamla temasa geçen Brezilya ekibi ise geçtiğimiz günlerde Sevilla'da ayrılan Jorge Sampaoli ile resmi sözleşme imzaladı. Arjantinli çalıştırıcının imza töreninde konuşan Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:53
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Sezona tüm kulvarlarda fırtına gibi bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Katar'da düzenlenen turnuva sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de eleştiri okları Jesus'un üzerine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

İlerleyen haftalarda ise deneyimli teknik adamla ilgili ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maçtan önce gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

"TÜRKİYE'DE HAVA ÇOK SOĞUK"

68 yaşındaki çalıştrıcı, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

İspanyol ekibiyle oynanna rövanş maçı öncesi bu sözleri sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Bu açıklamaları sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus'un adı son günlerde sık sık eski takımı Flamengo ile anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Flamengo, teknik direktörlük için ilk aday olarak Jorge Jesus'u belirlemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Brezilya basını, Flamengo'nun bir an önce Jesus'u takımın başına getirmek istediğini ve bunun için Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Ancak Jesus ile temas kuran Flamengo'lu yetkililerin Portekizli teknik adamdan olumsuz geri dönüş aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

Jorge Jesus'un Flamengo'ya Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve bu sezon Brezilya ekibine gelemeyeceğini söylediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

"JORGE JESUS FLAMENGO'YA TEŞEKKÜR ETMELİ"

Portekizli çalıştırıcıyla görüştüğünü doğrulayan Landim, "Jorge Jesus, Flamengo'ya Flamengo'nun kendisine teşekkür ettiğinden daha çok teşekkür etmeli. Jesus ayrıldığında çalışmaya devam ettik ancak kendisi buradan ayrıldıktan sonra pek iyi çalışmadı. Bu kulübün ana sorumluluğu bana aittir. Sorumlu biri varsa o benim, Marcos Braz (Flamengo İkinci Başkanı) veya Bruno Spindel (Flamengo CEO'su) değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Jorge Jesus'a şok sözler!

İşte o haber...

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