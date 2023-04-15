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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'şartlı' devam kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Fenerbahçe'de geleceği hakkında flaş sözler ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'şartlı' devam kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Fenerbahçe'de geleceği hakkında flaş sözler ifade etti.

Jorge Jesus'un o sözleri; "Valencia'nın bu ligde 25 golü var. Böyle zor bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu, bir pozisyon kaçırdı diye nasıl ıslıklanır, bunu anlamıyorum."

"BAŞKAN KALMAZSA OLMAM"

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Jesus, "Kararımı, sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam." ifadesini kullandı.

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