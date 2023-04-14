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Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından ezeli rakibi Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında sert bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" denilerek 6 madde şeklinde paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:01
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulüp ve TFF ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" diyerek 6 madde şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!

1-) Sn. Dursun Özbek'in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı'nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi.

Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?

2-) Rakip takım taraftar grubunun Başkanımıza karşı başlattığı 'boykot' çağrısı paylaşımını beğenen Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan, görüşüne başvurulan dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak?

3-) Rakip takım oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maç ceza alacakken 'bu karara karşı mücadele ettiği' ifade edilen ve geçmişte yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçemize iftira atan PFDK Üyesi İlyas Çelik, Kulübümüzün dosyalarına adil bir gözle bakabilecek mi?

4-) Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe'yi koruduğu iddia edilen MHK Başkanı, katıldığı son 'Kuralına Göre' programında, verilen verilmeyen kararlarla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı.

Buna mukabil 4 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ilgili programda gündeme getirilen pozisyonlar sonucu hakemler hangi mesajları almış olabilir?

5-) Uzun bir süredir Fenerbahçemize karşı husumet dolu bir tutum sergileyen Milliyet'in son icraatı; üst yönetim baskısıyla değiştirilen sayfa.

Milliyet'in Fenerbahçe ile ne gibi bir sorunu olabilir?

6-) Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı.

Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var:

Bu bilgi doğru mu?

Doğruysa etik mi?

Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?

Yıllardır Fenerbahçemize uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın sadece küçük bir fragmanını paylaştık. Gerisini siz düşünün!

Camiamızı bu ve benzeri hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz!

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