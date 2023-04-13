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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Son dakika spor haberi: Meksikalı golcü Raul Jimenez bir anda Fenerbahçe'nin liste başı oldu. Beşiktaş’ın da gündeminde olan Wolves’lu forvet için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği ve işi bitirme aşamasına geldiği ileri sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

O da İngiliz ekibi Wolverhampton'ın forveti Raul Jimenez oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Sarı lacivertlilerin Meksikalı forvetle menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Haberin kaynağı ise TV Azteca oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

SÜRPRİZ OLMAZ!
Azteca, 31 yaşındaki golcüyü daha önce Beşiktaş'ın da istediğini hatırlatarak "Bu kez de bir başka Türk ekibi Fenerbahçe devrede...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Ve rakiplerine göre daha ciddi görünüyorlar. Raul Jimenez'in menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli yol aldılar" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Son olarak gelecek sezon Türkiye'de forma giymesinin sürpriz olmayacağı yonrumunda bulunuldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

AÇIK KAPI BIRAKTI
Ada'da gözden düşen Jimenez de ayrılık ihtimalini dile getirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Meksikalı forvet, hakkındaki transfer iddiaları kulüp adı vermedi ancak şunları söyledi: Ne olacağını bilemeyiz. Her şey ihtimal dahilinde...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

KAFATASI ÇATLADI!
Jimenez'ın en büyük handikapı çok sakatlık yaşaması.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

2020-21 sezonunda kafatası çatlayan oyuncu, o dönem 80 gün forma giyemedi ve formu düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

O dönem piyasa değeri 50 milyon euro'ya kadar çıkan 31 yaşındaki oyuncu sonrasında diz ve bel sakatlıkları yaşadı.

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