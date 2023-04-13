TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe bitirecek! Meksikalı golcü liste başı

Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi.
Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi.
O da İngiliz ekibi Wolverhampton'ın forveti Raul Jimenez oldu.
Sarı lacivertlilerin Meksikalı forvetle menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü.