Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.
Hatta Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı bile gelen haberler arasındaydı.
Ama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalınması ve Fatih Karagümrük galibiyetiyle ikili arasındaki krize şimdilik set çekildiği öğrenildi.