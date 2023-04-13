Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de adı Brezilya milli takımı ve Flamengo ile anılan Jorge Jesus zirvesi sürüyor. Portekizli hocanın bir süredir geleceği belirsizliğini korurken gündeme flaş bir iddia geldi. 68 yaşındaki çalıştırıcının Brezilya kulübünün yöneticisiyle telefon konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:02
Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Hatta Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı bile gelen haberler arasındaydı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Ama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalınması ve Fatih Karagümrük galibiyetiyle ikili arasındaki krize şimdilik set çekildiği öğrenildi.


Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

BARIŞ SAĞLANDI
Jesus'la verdiği pozla birliktelik mesajı veren Başkan Koç'un Portekizli teknik adamla Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışı devam ettiği sürece bir ateşkese imza attığı ve kaos ortamından uzak durulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Yönetimin Jesus'la devam edip etmemesini şampiyonluk yarışı belirleyecek.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Portekizli teknik adamın 6 puan geride olduğu Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetmesi halinde yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Şampiyonluk yarışından erken kopulması durumunda da Koç ile Jesus arasındaki krizin yeniden alevleneceği ve radikal kararlar alınabileceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jorge Jesus'la yakın arkadaş olan Brezilyalı ünlü gazeteci Galvao Bueno, Istagram'dan yaptığı canlı yayında "Jesus'la konuştuğu kısımları anlattı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

"TEKLİF GELMEDİ"
Flamengo iddialarını sordum. Jesus da Flamengo'dan henüz bir teklif gelmediğini söyledi.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Bueno, Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından adı son günlerde Flamengo ile anılan Jorge Sampaoli için de "Flamengo'nun başına biri geçecekse bu Jorge Jesus olmalı, Sampaoli değil" dedi

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jesus'un adı Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı ile de anılıyordu.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jorge Jesus'un Flamengo'lu yönetici Braz'la konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jesus, "Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim.

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Fenerbahçe başkanıyla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim.

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. "Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum.

Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı

Çünkü Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde devlerin gecesine eski Fenerbahçeliler damga vurdu! Karim Benzema’dan inanılması güç istatistik: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
Eczacıbaşı ile karşılaşan Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti!
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da
Fırtına'dan golcü hamlesi! Ertuğrul Doğan devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor
Beşiktaş istiyordu F.Bahçe bitirecek!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın derbi kozu Bakasetas! Fırtına'nın derbi kozu Bakasetas! 12:39
Göztepe'de teknik ekip fark yarattı! Göztepe'de teknik ekip fark yarattı! 12:14
Fırtına'dan golcü hamlesi! Ertuğrul Doğan devrede Fırtına'dan golcü hamlesi! Ertuğrul Doğan devrede 12:11
Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor! Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor! 11:51
Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! 11:34
Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor 11:25
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus zirvesi! Konuşma ortaya çıktı F.Bahçe'de Jesus zirvesi! Konuşma ortaya çıktı 11:15
Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 11:12
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da 11:11
Altay - Altınordu maçı saat kaçta? Altay - Altınordu maçı saat kaçta? 11:07
Bulls ve Thunder play-in maçlarını kazandı! Bulls ve Thunder play-in maçlarını kazandı! 11:00
Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor 10:28