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FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Arda Güler, galibiyette başrol oynayan isimler olmuştu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, kulübeden oyuna dahil olarak skor katkısı yapan iki ismi yedek bırakma sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Miha Zajc, attığı müthiş golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Arda Güler ise ikinci golde Szalai'ye yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Özellikle Arda, Beşiktaş derbisindeki tüm ataklar ve gollerde başrolde olsa da Jorge Jesus son deplasman maçında genç yıldızı yedek oturttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

YEDEK KALMALARININ SEBEBİ: TOPSUZ OYUN

Milliyet'in haberine göre; başta Arda olmak üzere Zajc'ın da yedek kalmasıyla ilgili temel konu topsuz oyun olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Jesus için topsuz oyun oldukça büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Milliyet'in haberine göre; bu iki isim topla etkili olsa da topsuz oyunda Portekizli hocanın istediklerini tam olarak karşılamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Genç yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Miha Zajc ise bu sezon sarı-lacivertli formayla 27 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda Güler ve Zajc'ın yedek kalma sebebi

Sloven futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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