Geçen yılın rövanşını alacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl Son 16 Turu'nda Kayserispor'la eşleşen F.Bahçe, 1-0'lık yenilgiyle kupaya veda etmişti. Rakibi karşısında daha üstün olan taraf olan sarı-lacivertliler, 90'da eski oyuncusu Ramazan Civelek'in golüyle kupanın dışında kalmıştı. Kanarya, bugün rakibini mağlup ederek bir anlamda geçen sezonun rövanşını da almayı planlıyor.
ZiraatTürkiye Kupası'nda geçen yıl Son 16 Turu'nda Kayserispor'la eşleşen F.Bahçe, 1-0'lık yenilgiyle kupaya veda etmişti. Rakibi karşısında daha üstün olan taraf olan sarı-lacivertliler, 90'da eski oyuncusu Ramazan Civelek'in golüyle kupanın dışında kalmıştı. Kanarya, bugün rakibini mağlup ederek bir anlamda geçen sezonun rövanşını da almayı planlıyor.