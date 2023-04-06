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Geçen yılın rövanşını alacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl Son 16 Turu'nda Kayserispor'la eşleşen F.Bahçe, 1-0'lık yenilgiyle kupaya veda etmişti. Rakibi karşısında daha üstün olan taraf olan sarı-lacivertliler, 90'da eski oyuncusu Ramazan Civelek'in golüyle kupanın dışında kalmıştı. Kanarya, bugün rakibini mağlup ederek bir anlamda geçen sezonun rövanşını da almayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Geçen yılın rövanşını alacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl Son 16 Turu'nda Kayserispor'la eşleşen F.Bahçe, 1-0'lık yenilgiyle kupaya veda etmişti. Rakibi karşısında daha üstün olan taraf olan sarı-lacivertliler, 90'da eski oyuncusu Ramazan Civelek'in golüyle kupanın dışında kalmıştı. Kanarya, bugün rakibini mağlup ederek bir anlamda geçen sezonun rövanşını da almayı planlıyor.
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