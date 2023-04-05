Günay anıldı

Sarı-lacivertli kulüp, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ı unutmadı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz" paylaşımı yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ı unutmadı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz" paylaşımı yapıldı.