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Günay anıldı

Sarı-lacivertli kulüp, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ı unutmadı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Günay anıldı
Sarı-lacivertli kulüp, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ı unutmadı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz" paylaşımı yapıldı.
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