Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği ve rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'dan geldi.
Fenerbahçe'nin golleriyse Enner Valencia (p) ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
Öte yandan Valencia, takımı 1-0 öndeyken bir penaltı atışından yararlanamadı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti.
Fenerbahçe ise 54 puanda kalarak maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar; Yönetim, Jesus ve futbolculara sert tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarları başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetimi istifaya davet etti.
Taraftarların Başkan Ali Koç'u ve yönetimi istifa çağrısı dakikalarca sürdü.
Fenerbahçe taraftarları ayrıca teknik direktör Jorge Jesus'u da eleştiri yağmuruna tuttu.
Sarı-lacivertli camiada özellikle Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa tepkileri günden güne artıyor.
Başkan Ali Koç'a yönelik istifa sesleri ilk kez bu kadar yükseldi.
Beşiktaş maçında tribünlerde ve sosyal medyada taraftarların sarı-lacivertli yönetime karşı yoğun eleştirileri bulunuyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından başkan Ali Koç ve kurmayları olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Bu toplantıda olağanüstü kongre kararı konuşulurken başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım için flaş bir karar aldığı öğrenildi.
AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ALİ KOÇ DA OLACAK
Milliyet'in haberine göre; Ali Koç'un görevi bırakabileceği ancak Aziz Yıldırım'ın adaylığı halinde yeniden aday olacağı belirtildi.