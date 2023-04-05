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Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Kadıköy'de alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası eleştiri okları Başkan Ali Koç'a çevrildi. Koç, Derbi sonrası yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:42
Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Fenerbahçe ise 54 puanda kalarak maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar; Yönetim, Jesus ve futbolculara sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Fenerbahçe taraftarları başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Taraftarların Başkan Ali Koç'u ve yönetimi istifa çağrısı dakikalarca sürdü.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Fenerbahçe taraftarları ayrıca teknik direktör Jorge Jesus'u da eleştiri yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Sarı-lacivertli camiada özellikle Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa tepkileri günden güne artıyor.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Başkan Ali Koç'a yönelik istifa sesleri ilk kez bu kadar yükseldi.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Beşiktaş maçında tribünlerde ve sosyal medyada taraftarların sarı-lacivertli yönetime karşı yoğun eleştirileri bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından başkan Ali Koç ve kurmayları olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

Bu toplantıda olağanüstü kongre kararı konuşulurken başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım için flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ALİ KOÇ DA OLACAK

Milliyet'in haberine göre; Ali Koç'un görevi bırakabileceği ancak Aziz Yıldırım'ın adaylığı halinde yeniden aday olacağı belirtildi.

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