Benfica taraftarı: Jesus bizi batırdı

Benfica taraftarı, Jorge Jesus'tan memnun değildi. F.Bahçe'ye gelmeden önce Portekiz takımını çalıştıran deneyimli hoca sezon başında 105 milyon euro'luk bonservis harcaması yapmıştı. Takım 20. haftada Sporting'in 14 puan gerisine düşmüş, Avrupa'dan elenmişti. Sezon sonunda Jesus ile yollar ayrılmıştı. Usta hocanın F.Bahçe ile anlaşmasından sonra Benfica taraftarı "Bizi batırdı, şimdi F.Bahçe'de" yorumları yapmıştı. O dönem bu ifadelere tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları şimdi ise hak veriyor.
Benficataraftarı, Jorge Jesus'tan memnun değildi. F.Bahçe'ye gelmeden önce Portekiz takımını çalıştıran deneyimli hoca sezon başında 105 milyon euro'luk bonservis harcaması yapmıştı. Takım 20. haftada Sporting'in 14 puan gerisine düşmüş, Avrupa'dan elenmişti. Sezon sonunda Jesus ile yollar ayrılmıştı. Usta hocanın F.Bahçe ile anlaşmasından sonra Benfica taraftarı "Bizi batırdı, şimdi F.Bahçe'de" yorumları yapmıştı. O dönem bu ifadelere tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları şimdi ise hak veriyor.