3'lü sistemle tek galibiyet

Jorge Jesus, Süper Lig'de derbilerde ve Avrupa Kupaları'nda genelde 3'lü sistemi tercih etti. Portekizli hocanın bu sistemi ise işe yaramadı. 3'lü sistem ile çıktığı önemli karşılaşmalarda tek galibiyetini Sevilla karşısında aldı. Ancak o da elendikleri maça denk geldi.
Jorge Jesus, Süper Lig'de derbilerde ve Avrupa Kupaları'nda genelde 3'lü sistemi tercih etti. Portekizli hocanın bu sistemi ise işe yaramadı. 3'lü sistem ile çıktığı önemli karşılaşmalarda tek galibiyetini Sevilla karşısında aldı. Ancak o da elendikleri maça denk geldi.