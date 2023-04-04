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Koltuklar sallanıyor

Gaziantepspor ve Hatayspor ile maçlar oynanmış sayıldığında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Kanarya ligden kopmuş değil ancak kulüpteki karışıklık ve hakim olan umutsuzluk nedeniyle sıkıntı büyük. Kanarya'nın ligde Galatasaray'ı geride bırakamaması ve Türkiye Kupası'nı alamaması halinde kulüpte başkandan, yöneticilere, profesyonellerden, oyunculara kadar birçok kişinin yerini kaybetme ihtimali yüksek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Koltuklar sallanıyor
Gaziantepspor ve Hatayspor ile maçlar oynanmış sayıldığında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Kanarya ligden kopmuş değil ancak kulüpteki karışıklık ve hakim olan umutsuzluk nedeniyle sıkıntı büyük. Kanarya'nın ligde Galatasaray'ı geride bırakamaması ve Türkiye Kupası'nı alamaması halinde kulüpte başkandan, yöneticilere, profesyonellerden, oyunculara kadar birçok kişinin yerini kaybetme ihtimali yüksek.
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