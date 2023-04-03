Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.
Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş'ın gollerini; Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.
Bu müsabaka öncesi Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı 14 defa rakip olan Cenk, gol atamamıştı.
Ancak Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye karşı şanssızlığını kırdı ve sarı-lacivertli ağları 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.
Kadıköy'de 60. kez Fenerbahçe'ye rakip olan Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı 20. galibiyetini aldı.
Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.
Bu mücadele dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...
ABOLA (PORTEKİZ)
"Jesus'lu Fenerbahçe, bir kişi fazla oynamasına rağmen geri dönüşe müsaade etti ve Beşiktaş derbisini kaybetti."
AFICION CENTRAL (EKVADOR)
"Enner Valencia, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı ağır yenilgisinde bir penaltı attı bir de kaçırdı."
DESPORTO (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Beşiktaş'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı."
LANCE (BREZİLYA)
"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, bir fazla oyuncuyla Beşiktaş'a derbide kaybetti."
OLE (ARJANTİN)
"Penaltılar: Enner, Fenerbahçe'nin yenilgisinde birini attı, diğerini kaçırdı. Jorge Jesus'un yönetimindeki takımın golcüsü, Beşiktaş'a karşı mağlubiyette başroldü."