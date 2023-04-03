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Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Bu mücadele başta Portekiz olmak üzere dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:44
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Beşiktaş'ın gollerini; Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Bu müsabaka öncesi Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı 14 defa rakip olan Cenk, gol atamamıştı.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Ancak Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye karşı şanssızlığını kırdı ve sarı-lacivertli ağları 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Kadıköy'de 60. kez Fenerbahçe'ye rakip olan Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı 20. galibiyetini aldı.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

Bu mücadele dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

ABOLA (PORTEKİZ)

"Jesus'lu Fenerbahçe, bir kişi fazla oynamasına rağmen geri dönüşe müsaade etti ve Beşiktaş derbisini kaybetti."

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

AFICION CENTRAL (EKVADOR)

"Enner Valencia, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı ağır yenilgisinde bir penaltı attı bir de kaçırdı."

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

DESPORTO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Beşiktaş'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı."

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

LANCE (BREZİLYA)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, bir fazla oyuncuyla Beşiktaş'a derbide kaybetti."

Dış basın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini böyle gördü!

OLE (ARJANTİN)

"Penaltılar: Enner, Fenerbahçe'nin yenilgisinde birini attı, diğerini kaçırdı. Jorge Jesus'un yönetimindeki takımın golcüsü, Beşiktaş'a karşı mağlubiyette başroldü."

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