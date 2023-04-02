Fenerbahçe'de Joao de Deus'tan Beşiktaş derbisi sonrası mağlubiyet sözleri! "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor"

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe kritik derbide Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olurken maç sonrası sarı lacivertlilerde yardımcı antrenör Joao de Deus mağlubiyeti yorumladı.

İŞTE DEUS'UN AÇIKLAMALARI:

Bana göre maçı değiştiren kilit an, kaçırdığımız penaltıydı. Takım oradan sonra konsantrasyonu kaybetti. Rakip takım her geldiğinde gol buldu. Evet, maça iyi başlamıştık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı çok kötü oynadık. Futbol bu. Yapmamız gereken şey, sorumluluğu üstlenmek. Taraftarlarımızı anlıyoruz. Bizler de çok mutsuzuz. Önümüzde başka maçlar var. Perşembe başka bir maç var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor.

Futbol bu. Maç içinde bir an bir gelişme takımı olumsuz etkileyebiliyor. Bugün de bu şekilde oldu. Şu anda bir açıklama bulmamız anlamsız. Çünkü zaten bir açıklaması yok. Biliyoruz neler yaşandığını, problemlerin neler olduğunu. Takım ilk yarıda iyi bir performans sergiliyordu. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Yapmamız gereken şey ayağa kalkmak.