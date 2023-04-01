Ogbene’yi izlediler

Kanarya sağ kanada takviye arıyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibinin İrlanda- Fransa milli maçını izlediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin scout ekibi İrlandalı Chiedozie Ogbene'yi yakın takibe aldı. Rotherham'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin avantaja çevrilmesi düşünülüyor.
Kanarya sağ kanada takviye arıyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibinin İrlanda- Fransa milli maçını izlediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin scout ekibi İrlandalı Chiedozie Ogbene'yi yakın takibe aldı. Rotherham'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin avantaja çevrilmesi düşünülüyor.