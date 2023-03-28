Montipo bombası

Kanarya bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosu için de planlamalarını yapıyor. İç transferde önemli imzalardan biri geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Kaleci Altay Bayındır ile bir süredir devam eden pazarlıklar olumlu sonuçlanmış ve başarılı eldiven kontratını 4 yıl daha uzatmıştı. Ancak Fenerbahçe bununla yetinmedi. Sarılacivertlilerin Altay ile rekabete girebilecek kapasitede bir kaleci daha düşündüğü belirtildi. Yerli alternatifler arasında kimse olmadığı için de yabancı bir isme yöneldiler.

AYAKLARI ÇOK İYİ

Fenerbahçe'nin kanca attığı Lorenzo Montipo kariyerini Hellas Verona'da sürdürüyor. 27 yaşındaki eldivenin kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı devam ediyor. Kanarya 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle deneyimli kaleciyi renklerine bağlamayı hedefliyor. Montipo kalecilik yetenekleri dışında ayağıyla da güven veren bir isim. Kendisine atılan geri pasları düzgün şekilde yeniden takım arkadaşlarına aktararak hücumları ilk başlatan futbolcu. Sarı-lacivertliler sezon sonunda bu transferi noktalamak istiyor.

41 GOL YEDİ

Lorenzo Montipo bu sezon Hellas Verona formasıyla 26 maça çıktı. Kalesinde 41 gol gördü. 3 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.