Haberler Fenerbahçe Youssouf harekatı

Youssouf harekatı

Kanarya, Famalicao'da forma giyen başarılı oyuncu için atağa kalktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Youssouf harekatı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için çalışıyor. Sarı- lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan alamadıkları verim üzerine bu bölgeye takviyeye gidecek. A Bola Gazetesi, Kanarya'nın hocası Jorge Jesus'un Famalicao'da forma giyen Youssouf Zaydou'yu istediğini yazdı. Haberde Kanarya'nın bu transferde üç ciddi rakibi olduğu belirtildi. Portekiz devleri Porto, Sporting Lizbon ve Benfica da peşinde.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Youssouf Zaydou'yu üç Portekiz kulübünden önce renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Jorge Jesus'un da Portekiz'deki bağlantılarını kullandığı belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli için 4 milyon euro'yu gözden çıkardılar. Bordeaux alt yapısından yetişen Youssouf ardından Saint Etienne'e transfer oldu. Buradaki performansıyla Famalicao'ya geçti. Kanarya bastırıyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haberi duyurdular! Barcelona bedavaya alacak...
Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
Dünya yıldızından Beşiktaş'a açık kapı! "Sezon sonu görüşürüz"
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dönüşü belli oldu! O maçta sahada
F.Bahçe'ye gurbetçi genç yetenek!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46