Youssouf harekatı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için çalışıyor. Sarı- lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan alamadıkları verim üzerine bu bölgeye takviyeye gidecek. A Bola Gazetesi, Kanarya'nın hocası Jorge Jesus'un Famalicao'da forma giyen Youssouf Zaydou'yu istediğini yazdı. Haberde Kanarya'nın bu transferde üç ciddi rakibi olduğu belirtildi. Portekiz devleri Porto, Sporting Lizbon ve Benfica da peşinde.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Youssouf Zaydou'yu üç Portekiz kulübünden önce renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Jorge Jesus'un da Portekiz'deki bağlantılarını kullandığı belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli için 4 milyon euro'yu gözden çıkardılar. Bordeaux alt yapısından yetişen Youssouf ardından Saint Etienne'e transfer oldu. Buradaki performansıyla Famalicao'ya geçti. Kanarya bastırıyor.