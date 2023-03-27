Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna kattı.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının birçok eski öğrencisini renklerine bağladı.
Fenerbahçe'de bir dönem Jesus ile çalışmış ve sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olmuş isimlerden biri de Gustavo Henrique'ydi...
Fenerbahçe, Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan deneyimli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Öte yandan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.
2016 yılında çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle taraftarların transferine sıcak bakmadığı Brezilyalı futbolcu, sezon başında Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Brezilyalı stoper, ilerleyen haftalarda performansında yaşanan düşüş sonrası yedek kulübesine çekildi.
Gustavo Henrique, ara transfer döneminde Samet Akaydin'in transfer edilmesi sonrası forma şansı bulmakta zorlandı.
Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusunun akıbeti merak edilirken, Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi.
SAO PAULO VE GREMIO İSTİYOR
Brezilya basını, Sao Paulo ve Gremio'nun tecrübeli futbolcuyu istediğini duyurdu.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE BONSERVİSİ ALINACAK
Haberde Fenerbahçe'nin, Gustavo Henrique'nin sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu ancak transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilerin şartlı zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle alacağı belirtildi.
Gustavo Henrique bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 4'ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıktı.
Brezilyalı stoper, Süper Lig'de 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol attı.
Gustavo Henrique, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise skor katkısı üretemedi.
Deneyimli savunma oyuncusunun Flamengo ile olan sözleşmesi yıl sonuna kadar devam ediyor.
Gustavo'nun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.
İşte o haber...