Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında Flamengo'dan kiralanan ancak beklenen performansı verememesi nedeniyle kadroda düşünülmeyen Gustavo Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, iki takımın 30 yaşındaki futbolcuyu istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:46
Mert Kılıç
Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının birçok eski öğrencisini renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de bir dönem Jesus ile çalışmış ve sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olmuş isimlerden biri de Gustavo Henrique'ydi...

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe, Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan deneyimli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

2016 yılında çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle taraftarların transferine sıcak bakmadığı Brezilyalı futbolcu, sezon başında Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Brezilyalı stoper, ilerleyen haftalarda performansında yaşanan düşüş sonrası yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Gustavo Henrique, ara transfer döneminde Samet Akaydin'in transfer edilmesi sonrası forma şansı bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusunun akıbeti merak edilirken, Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

SAO PAULO VE GREMIO İSTİYOR

Brezilya basını, Sao Paulo ve Gremio'nun tecrübeli futbolcuyu istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE BONSERVİSİ ALINACAK

Haberde Fenerbahçe'nin, Gustavo Henrique'nin sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu ancak transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilerin şartlı zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Transferi için sıraya girdiler

Gustavo Henrique bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 4'ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Zenit'le iş birliği yapacağını açıkladı!
Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 16:45
Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi 16:39
Stefan Kuntz konuşuyor | CANLI YAYIN Stefan Kuntz konuşuyor | CANLI YAYIN 16:20
Chelsea'den dev zarar! İşte o rakam Chelsea'den dev zarar! İşte o rakam 16:14
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi 15:57
Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı 15:51
Daha Eski
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler 15:46
Kemal Özdeş Süper Lig'e döndü! Kemal Özdeş Süper Lig'e döndü! 15:08
Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:05
A Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan Bursa'da! A Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan Bursa'da! 14:48
Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürdü Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:30
F.Bahçe Zenit'le iş birliği yapacağını açıkladı! F.Bahçe Zenit'le iş birliği yapacağını açıkladı! 14:13