Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus büyük bir şok yaşıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus büyük bir şok yaşıyor.
Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcının son durumu merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenen Kanarya'da Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerine ulaşılmak isteniyor.
Süper Lig'de bir maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya'da seri galibiyetlere devam edilmek isteniyor.
Hafta sonu dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine kuruluyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, kritik müsabakada cezası nedeniyle takımın başında olamayacak.
Deneyimli hocanın, Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek istediği iddia edilmişti.
FLAŞ İDDİA!
Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.
Record'un haberine göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.
Ancak Julio Cesar yaptığı açıklamada, Record'un haberini yalanladı.
Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Julio Cesar, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir.
Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır.
Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim." dedi.
Brezilyalı eski kaleci, "Eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Cesar, "Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA!
Tüm bunlar yaşanırken, teknik direktör arayışında olan Brezilya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, hoca adayları hakkında flaş bir itirafta bulundu.
"FAVORİ İSİM ANCELOTTI"
Ednaldo Rodrigues, İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin en güçlü aday olduğunu açıkladı.
Rodrigues, "Ancelotti sadece oyuncuların değil, aynı zamanda taraftarların da favorisi. Brezilya'da nereye gidersem gideyim, her stadyumda taraftarların bana sorduğu ilk isim o.
Ondan çok sevgiyle bahsediyorlar, örnek niteliğindeki çalışmalarını takdirle karşılıyorlar."
En uygun zamanı bekleyelim ve başarılı olup olmayacağımızı görelim" diye konuştu.