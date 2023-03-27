Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak ediliyor. Takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcı, yaşanan flaş gelişme sonrası büyük hayal kırıklığına uğradı. İşte son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:05
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Süper Lig'de bir maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya'da seri galibiyetlere devam edilmek isteniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Hafta sonu dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine kuruluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Teknik direktör Jorge Jesus, kritik müsabakada cezası nedeniyle takımın başında olamayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Deneyimli hocanın, Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

FLAŞ İDDİA!
Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Record'un haberine göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Ancak Julio Cesar yaptığı açıklamada, Record'un haberini yalanladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Julio Cesar, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim." dedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Brezilyalı eski kaleci, "Eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Cesar, "Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA!
Tüm bunlar yaşanırken, teknik direktör arayışında olan Brezilya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, hoca adayları hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

"FAVORİ İSİM ANCELOTTI"
Ednaldo Rodrigues, İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin en güçlü aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Rodrigues, "Ancelotti sadece oyuncuların değil, aynı zamanda taraftarların da favorisi. Brezilya'da nereye gidersem gideyim, her stadyumda taraftarların bana sorduğu ilk isim o.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı

Ondan çok sevgiyle bahsediyorlar, örnek niteliğindeki çalışmalarını takdirle karşılıyorlar."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Zenit'le iş birliği yapacağını açıkladı!
İsmail için dudak uçuklatan rakam!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? 13:49
G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... 13:49
Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! 13:27
İsmail için dudak uçuklatan rakam! İsmail için dudak uçuklatan rakam! 13:23
Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... 13:08
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 12:51
Daha Eski
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 12:18
TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." 12:02
Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:25
Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi 11:25
Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 11:22
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... 11:19