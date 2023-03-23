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Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin şoku!

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Scottie Wilbekin'in AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden bir sakatlık geçirdiğini ve durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:54
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin şoku!

Sarı-lacivertl kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Scottie Wilbekin'in durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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