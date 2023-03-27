FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor.
Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu belirtildi.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor.
Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu belirtildi.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia edildi.
Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimi ile temasa geçti.
Fener yönetiminin her iki temsilciye de "İsmail bizim için çok değerli bir oyuncu. Değerini katlayacağını umuyoruz.
Kendisi ile yeni sözleşme uzattık. Satmak gibi düşüncemiz yok ama 20 milyon Euro ve üstündeki tekliflerle ilgilenebiliriz.
Zaten yakın gelecekte İsmail'in bu fiyatın da üstünde bir değere sahip olacağına inanıyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.
Her iki menajerin de Fenerbahçe'nin istediği fiyatı fazla bulduğu da gelen haberler arasında.
İsmail Yüksek özellikle Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.
2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.
Bu sezon F.Bahçe'de ligde 11 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 asistlik katkı sağladı.
Milli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...