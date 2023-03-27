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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte takımda kendisine yer bulan İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, milli oyuncu için teklif yapan iki kulübe istediği rakamı bildirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:24
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimi ile temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Fener yönetiminin her iki temsilciye de "İsmail bizim için çok değerli bir oyuncu. Değerini katlayacağını umuyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Kendisi ile yeni sözleşme uzattık. Satmak gibi düşüncemiz yok ama 20 milyon Euro ve üstündeki tekliflerle ilgilenebiliriz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Zaten yakın gelecekte İsmail'in bu fiyatın da üstünde bir değere sahip olacağına inanıyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Her iki menajerin de Fenerbahçe'nin istediği fiyatı fazla bulduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

İsmail Yüksek özellikle Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Bu sezon F.Bahçe'de ligde 11 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

Milli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek için dudak uçuklatan rakam!

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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