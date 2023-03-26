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Jesus’tan yakın takip

Bazı isimlerini milli takımlara gönderen sarı lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'un kamplardaki oyuncuların durumunu da yakından takip ettiği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının yardımcılarına günlük olarak futbolculardan bilgi almaları talimatı verdiği kaydedildi. Jesus, Beşiktaş derbisine eksik çıkmak istemiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Jesus’tan yakın takip
Bazı isimlerini milli takımlara gönderen sarı lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'un kamplardaki oyuncuların durumunu da yakından takip ettiği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının yardımcılarına günlük olarak futbolculardan bilgi almaları talimatı verdiği kaydedildi. Jesus, Beşiktaş derbisine eksik çıkmak istemiyor.
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