Haberler Fenerbahçe 2 günlük izin yarın bitiyor

2 günlük izin yarın bitiyor

Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı lacivertli takımda Zenit ile oynanan özel maç sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un oyunculara izin vermesi sonrası futbolcuların günü yine dinlenerek geçirdi. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Taktik program uygulanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
2 günlük izin yarın bitiyor
Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı lacivertli takımda Zenit ile oynanan özel maç sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un oyunculara izin vermesi sonrası futbolcuların günü yine dinlenerek geçirdi. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Taktik program uygulanacak.
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