Haberler Fenerbahçe 51. TIR da yola çıktı

51. TIR da yola çıktı

Fenerbahçe'nin deprem bölgesine yardımları hız kesmeden devam ediyor. Afetin ilk gününden bu yana bölgeye her türlü desteği veren sarı lacivertli kulüp, dün bir TIR daha yolları. Kulübün sosyal medya hesabından "Kömür yüklü 51. TIR'ımız Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
51. TIR da yola çıktı
Fenerbahçe'nin deprem bölgesine yardımları hız kesmeden devam ediyor. Afetin ilk gününden bu yana bölgeye her türlü desteği veren sarı lacivertli kulüp, dün bir TIR daha yolları. Kulübün sosyal medya hesabından "Kömür yüklü 51. TIR'ımız Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı" denildi.
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