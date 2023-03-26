51. TIR da yola çıktı

Fenerbahçe'nin deprem bölgesine yardımları hız kesmeden devam ediyor. Afetin ilk gününden bu yana bölgeye her türlü desteği veren sarı lacivertli kulüp, dün bir TIR daha yolları. Kulübün sosyal medya hesabından "Kömür yüklü 51. TIR'ımız Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı" denildi.
Fenerbahçe'nindeprem bölgesineyardımları hız kesmedendevam ediyor. Afetin ilkgününden bu yana bölgeyeher türlü desteğiveren sarı lacivertli kulüp,dün bir TIR daha yolları.Kulübün sosyal medyahesabından "Kömüryüklü 51. TIR'ımız Kahramanmaraş'adoğruyola çıktı" denildi.