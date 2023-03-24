Mauricio Lemos fena salladı

Sezon başında Atletico Mineiro'ya transfer olan Mauricio Lemos, Fenerbahçe'deki günlerini anlattı. 27 yaşındaki Uruguaylı stoper, "Fenerbahçe benim için kötü bir tercihti. Hak ettiğim değeri göremediğimi düşünüyorum. Başarıdan uzak bir dönemdi. Artık amacım yeniden milli takıma dönmek" diye konuştu.
Sezon başında Atletico Mineiro'ya transfer olan Mauricio Lemos, Fenerbahçe'deki günlerini anlattı. 27 yaşındaki Uruguaylı stoper, "Fenerbahçe benim için kötü bir tercihti. Hak ettiğim değeri göremediğimi düşünüyorum. Başarıdan uzak bir dönemdi. Artık amacım yeniden milli takıma dönmek" diye konuştu.