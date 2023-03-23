Biletlere büyük ilgi

Zenit ile oynanacak özel maça taraftarların ilgili büyük oldu. Önceki gün satışa çıkan ve passo.com.tr üzerinden taraftara sunulan biletlere sarı lacivertlilerin ilgisi büyük oldu. Fenerbahçeli futbolseverlerin, geliri depremzedelerde bağışlanacak olan maçın biletlerini büyük oranda tükettiği belirtildi. Bilet fiyatları Fenerium Alt Tribünü: 100 TL, Maraton Alt Tribün: 100 TL ve Kale Arkaları: 50 TL'den satıldı.
Zenit ile oynanacak özel maça taraftarların ilgili büyük oldu. Önceki gün satışa çıkan ve passo.com.tr üzerinden taraftara sunulan biletlere sarı lacivertlilerin ilgisi büyük oldu. Fenerbahçeli futbolseverlerin, geliri depremzedelerde bağışlanacak olan maçın biletlerini büyük oranda tükettiği belirtildi. Bilet fiyatları Fenerium Alt Tribünü: 100 TL, Maraton Alt Tribün: 100 TL ve Kale Arkaları: 50 TL'den satıldı.