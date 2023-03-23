Haberler Fenerbahçe Biletlere büyük ilgi

Biletlere büyük ilgi

Zenit ile oynanacak özel maça taraftarların ilgili büyük oldu. Önceki gün satışa çıkan ve passo.com.tr üzerinden taraftara sunulan biletlere sarı lacivertlilerin ilgisi büyük oldu. Fenerbahçeli futbolseverlerin, geliri depremzedelerde bağışlanacak olan maçın biletlerini büyük oranda tükettiği belirtildi. Bilet fiyatları Fenerium Alt Tribünü: 100 TL, Maraton Alt Tribün: 100 TL ve Kale Arkaları: 50 TL'den satıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Biletlere büyük ilgi
Zenit ile oynanacak özel maça taraftarların ilgili büyük oldu. Önceki gün satışa çıkan ve passo.com.tr üzerinden taraftara sunulan biletlere sarı lacivertlilerin ilgisi büyük oldu. Fenerbahçeli futbolseverlerin, geliri depremzedelerde bağışlanacak olan maçın biletlerini büyük oranda tükettiği belirtildi. Bilet fiyatları Fenerium Alt Tribünü: 100 TL, Maraton Alt Tribün: 100 TL ve Kale Arkaları: 50 TL'den satıldı.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde büyük müjde! 70 milyon Euro piyasa değeriyle Zaniolo ve Icardi'yi gölgede bırakacak...
Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
Cimbom'dan Kolombiyalı golcü hamlesi!
Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Belotti olmazsa B Planı Martial!
F.Bahçe'de derbi öncesi düşündüren istatistik!
Bursa TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Bursa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Van TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu 00:39
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 00:39
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 00:39
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 00:39
Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam 00:39
Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... 00:39