Mor'dan mesaj

Alanya maçında iyi oynayıp harika bir gol atan Emre Mor, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki yaşındaki oyuncu "Sessizce çalışın, başarınız ses getirsin" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da genç yıldızın bu mesajını beğeni yağmuruna tutup, performansının devamını diledi.
Alanya maçında iyi oynayıp harika bir gol atan Emre Mor, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki yaşındaki oyuncu "Sessizce çalışın, başarınız ses getirsin" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da genç yıldızın bu mesajını beğeni yağmuruna tutup, performansının devamını diledi.