FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.
Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.
Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Sabah'ın haberine göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi.