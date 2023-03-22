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FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcuya ABD'den maçı izlemeye gelen birinin "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun" sözlerinin ardından İrfan Can'ın verdiği cevap olay olmuştu. Yaşanılanların ardından İrfan Can ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesini üzerine ortam kızıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

DUYGU YOĞUNLUĞU KAVGAYA DÖNDÜ

Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.


FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

Maçı izlemeye ABD'den gelen Ünsalan, milli futbolcuya "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

Ortam gerildi. İkiliyi polis ayırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Küfür İrfan Can Kahveci'nin başına iş açtı! Olay yargıda

İrfan'ın sinkaflı küfürleri mahkemeye taşındıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak Kahveci'nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği yer aldı.

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