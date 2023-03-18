Dişi Kanarya avantajlı

Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisindeki ikinci maçında Sopron Basket'e konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 82-62 yenerek 2'de 2 yaptı. 3 galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serinin 3. maçı, 22 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da sarı-lacivertli ekibin sahasında olacak.
KadınlarAvrupa Ligi çeyrek final serisindeki ikinci maçında Sopron Basket'e konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 82-62 yenerek 2'de 2 yaptı. 3 galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serinin 3. maçı, 22 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da sarı-lacivertli ekibin sahasında olacak.