Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya basınında!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Jordan ve Lamela'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak.
Sevilla'nın ligdeki kötü gidişinin ardından Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.
İşte Sevilla-Fenerbahçe maçına dair atılan manşetlerden bazıları...
ELIMPARCIAL (İSPANYA)
"Sevilla, Fenerbahçe karşısında avantaj sağladı"
EPE (İSPANYA)
"Sevilla, Fenerbahçe karşısında net bir galibiyet alarak çeyrek finale yaklaştı"
MARCA (İSPANYA)
"Avrupa bir ölüyü diriltti"
MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)
"İki farklı yüzü olan Sevilla, Fenerbahçe karşısında yeniden ayağa kalktı"