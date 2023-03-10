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Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya basınında!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Bu mücadele İspanya basınında da geniş yankı uyandırdı. Spor siteleri, Sevilla'nın ligdeki kötü performansına karşın Avrupa Ligi'nde aldığı bu galibiyete geniş yer ayırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 10:59
Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya basınında!

EPE (İSPANYA)

"Sevilla, Fenerbahçe karşısında net bir galibiyet alarak çeyrek finale yaklaştı"

Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya basınında!

MARCA (İSPANYA)

"Avrupa bir ölüyü diriltti"

Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya basınında!

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