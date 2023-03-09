Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'daKİ maçtan avantajlı bir skor alarak rövanş maçı öncesi tur kapısını aralamak istiyor. Öte yandan Avrupa ekiplerinin scoutları da sarı-lacivertlilerin 6 yıldız futbolcusunu izlemek üzere Sevilla - Fenerbahçe maçını takip edecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 15:35
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Renne, AEK ve Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 ekibi de geçerek grubu lider tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Sarı-lacivertli ekip teknik direktör Joege Jesus ile Avrupa'da final oynamanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Portekizli çalıştırıcı karşılaşma öncesi, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Son yıllarda bu turnuvayı 4 kez kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. Bu bile bir gösterge.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turnvayı alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Bu akşam Sevilla önünde çok zorlu bir Avrupa sınavı verecek olan Fenerbahçe için maçın bir önemi daha olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Gösterdikleri performansla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer odağı haline gelen yıldız isimler bu akşam Sanchez Pizjuan Stadı'nda mercek altında olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

GÖZLER FERDİ'NİN ÜZERİNDE OLACAK

Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın 20'ye yakın kulübünün temsilcileri, Sevilla-Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Başta Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler ve Diego Rossi olmak üzere sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularının göstereceği performans merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Özellikle son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Ferdi şu anda Avrupa'nın dev takımlarının listesine girmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Napoli, Inter, Bayern Münih, Newcastle United ve Brighton kulüplerinin milli futbolcuyu bugün yakından izlemesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

ARDA GÜLER İÇİN EN ÖNEMLİ SINAV

Aynı şekilde Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği olan Arda Güler de kariyerinin en önemli maçlarından birisine çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

5 büyük ligden birçok önemli kulübün 18 yaşındaki yıldızı takip edeceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler

Bu akşam Fenerbahçeli futbolcuların Sevilla deplasmanında göstereceği performans, sezon sonu gelecek olası tekliflere direkt olarak etki edecek.

DİĞER
Burcu Esmersoy'dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek!
İtalyanlar resmen açıkladı! Hazard...
G.Saray'a kötü haber! Sürpriz açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı antrenörden F.Bahçe ve Jesus itirafı!
Moura'nın menajerinden F.Bahçe açıklaması!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (9 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 16:37
Eyüp tek golle kazandı Eyüp tek golle kazandı 16:37
Yunan atletten depremzedelere yardım! Yunan atletten depremzedelere yardım! 15:56
F.Bahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler F.Bahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler 15:35
Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:34
Fernando'dan G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Fernando'dan G.Saraylıları kızdıran paylaşım! 15:30
Daha Eski
Sevilla - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sevilla - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:12
G.Saray'dan ayrılıyor mu? Rekor rakam... G.Saray'dan ayrılıyor mu? Rekor rakam... 14:45
Barcelona Florian Wirtz ile ilgileniyor! Barcelona Florian Wirtz ile ilgileniyor! 14:36
Fiorentina - Sivasspor maçı hangi kanalda? Fiorentina - Sivasspor maçı hangi kanalda? 14:23
Olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu! Olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu! 11:40
Roma - Real Sociedad maçı saat kaçta? Roma - Real Sociedad maçı saat kaçta? 11:45