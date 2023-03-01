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Fenerbahçe'den Kayserispor deplasmanı yasağı hakkında başvuru

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacağı mücadeleye deplasman seyircisi alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı bu karar sonrası sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Kulüpten yapılan bildiride, yürütmeyi durdurma başvurusu yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:26
Fenerbahçe'den Kayserispor deplasmanı yasağı hakkında başvuru

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun hafta sonu Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." denildi.

Fenerbahçe'nin yürütmeyi durdurma başvurusunun ardından nasıl bir karar çıkacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beklenmeye başlandı.

İşte Fenerbahçe'nin bildirisi:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır.

Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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