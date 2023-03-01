Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, MLS ekibi Los Angeles'in formasını terleten Jose Cifuentes'i gündemine aldı. Ekvadorlu futbolcu için takımın tecrübeli oyuncusu Enner Valencia kefil oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Ligde son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Bu galibiyet ile Kanarya, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'a da gözdağı vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Ancak Fenerbahçe, transferde de yoluna devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Kanarya özellikle savunma hattını kuvvetlendirdi.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir katıldı.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Catolica ve CD America'da oynadıktan sonra Los Angeles FC'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Cifuentes'in serbest kalma bedeli 4 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

MLS'in son şampiyonu Los Angeles FC'de oynayan başarılı futbolcu kariyerinde yeni bir sıçramaya hazır olduğunu belirtiyor.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Ekvadorlu futbolcuya Enner Valencia da kefil oldu.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

İSTEYENİ ÇOK

Cifuentes'ı sadece Fenerbahçe istemiyor.

Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Ekvadorlu yıldızı İngiltere'den Brighton, İspanya'dan Elche dışında Almanya'dan da taliplileri var.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray taraftarının kısa sürede sevgilisi olmuştu! Jose Mourinho Cimbom'un büyük hayaline engel oldu...
Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı
Makedon kule için teklif yapıldı! Para ve...
Fırtına'dan 2. Dovbyk seferi! Rest çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den kıran kırana pazarlık!
Haydi omuz omuza!
EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı 1 Mart?
1 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 1 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:35
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:35
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 01:22
Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... 01:22
Daha Eski
Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... 01:22
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 01:22
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 01:22
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 01:22
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 01:22
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 01:21