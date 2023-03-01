Fenerbahçe'nin Cifuentes transferine Enner Valencia kefil oldu!

Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor.
Ligde son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmişti.
Bu galibiyet ile Kanarya, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'a da gözdağı vermiş oldu.
Ancak Fenerbahçe, transferde de yoluna devam etmek istiyor.
Kanarya özellikle savunma hattını kuvvetlendirdi.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir katıldı.
Barcelona'dan gelen Emre, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Takviyelere devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündem orta saha.
Genç yıldızları radarına alan Kanarya'nın son gözdesi Jose Cifuentes.
Catolica ve CD America'da oynadıktan sonra Los Angeles FC'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Cifuentes'in serbest kalma bedeli 4 milyon euro.
MLS'in son şampiyonu Los Angeles FC'de oynayan başarılı futbolcu kariyerinde yeni bir sıçramaya hazır olduğunu belirtiyor.
Ekvadorlu futbolcuya Enner Valencia da kefil oldu.
İSTEYENİ ÇOK
Cifuentes'ı sadece Fenerbahçe istemiyor.
Ekvadorlu yıldızı İngiltere'den Brighton, İspanya'dan Elche dışında Almanya'dan da taliplileri var.