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Fenerbahçe'den deplasman seyirci yasağı hakkında açıklama! "Kabul edilemez"

Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı lacivertli kulüpten alınan kararla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:49 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:55
Fenerbahçe'den deplasman seyirci yasağı hakkında açıklama! "Kabul edilemez"

Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı lacivertli kulüpten alınan kararla ilgili resmi açıklama geldi.

İşte F.bahçe'nin açıklaması;

Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.

Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.

Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. ifadeleri kullanıldı.

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