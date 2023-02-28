Kayserispor - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak!

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde flaş bir karar alındı.



4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.



Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.



Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.