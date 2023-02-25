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FENERBAHÇE KONYASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u ağılayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler Galatasaray ile farkı 6 puana indirerek zirveye oynamayı hedeflerken Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:30
FENERBAHÇE KONYASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u yenerek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmek istiyor. Halil Umut Meler yönetiminde, Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

JORGE JESUS VE MICHY BATSHUAYI CEZALI

Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede olamayacak. Jesus'un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.

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