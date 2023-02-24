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Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da sportif direktör Monchi, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşleşmeyi değerlendiren Monchi, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 16:33
Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Bu kupada ilk şampiyonluğuna 2005-2006 sezonunda kazanan Sevilla, aynı başarıyı bir sezon sonra da tekrarladı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Daha sonra 6 yıl kupaya uzak kalan kırmızı-beyazlılar, söz konusu sürenin adından sırasıyla 3 sezon zirveyi göğüsledi. İspanyol ekibi, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016'nın ardından sonra olarak 2019-2020'de şampiyonluğa ulaşarak 6. kez burada mutlu sona ulaştı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Sevilla, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi'nden katıldı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

İspanya'da geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak devler ligine gitme hakkı kazanan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Son 16 turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

LİGDE ZİRVEDE UZAKLAŞTI

Sevilla, bu sezon ligde zirvenin uzağında kaldı.Sezona oldukça kötü başlayan Sevilla, 17 maç üst üste galip gelemedi.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Ligde şu anda 22 maç sonunda 25 puanla 12. basamakta yer alan Sevilla, son dönemde ise form tuttu.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Sevilla, 10 puan toplayarak tekrar çıkış yakaladı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

2008'DE FENERBAHÇE ELEMİŞTİ

Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa'daki en başarılı sezonunda rakibini eleyerek çeyrek finale çıkmayı başarmıştı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Söz konusu karşılaşmalar 3-2 tamamlanırken, deplasmanda uzatmaya giden maçı Fenerbahçe penaltılar sonucunda kazanmıştı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Sevilla, tecrübeli futbolcularıyla da ön plana çıkıyor. Takım değeri 300 milyon Euro'nun üzerinde gösterilen kırmızı-beyazlıların kadrosunda Ivan Rakitic ve Isco gibi dünya yıldızı isimler bulunuyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Takımda 30 milyon Euro'nun üzerinde değeriyle İspanyol orta saha Joan Jordan en pahalı oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Sevilla ayrıca daha önce Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Marcao ve Fernando'yu kadrosunda bulunduruyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Öte yandan 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı oynayan Sevilla kadrosundan Jesus Navas, hala bu takımda yer alıyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Sevilla'da sportif direktör Monchi, İspanyol basınına Sevilla - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. İşte Monchi'nin Fenerbahçe yorumu...

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

"FENERBAHÇE AVRUPA FUTBOLUNUN BİR KLASİĞİ"

"Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Bu seviyede deneyimli oyunculara sahip ve dolu tribünler önünde yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

2008'de İstanbul'dan 3-2'lik bir mağlubiyetle döndük, sahamızda kazandık fakat penaltılarda kaybettik ve onlara elendik."

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

"SZALAI, BATSHUAYI VE ALTAY GİBİ İYİ OYUNCULARA SAHİPLER"

"Fenerbahçe; Szalai, Batshuayi ve Altay Bayındır gibi bildiğimiz, iyi futbolculara sahip. İyi oluşturulmuş bir takıma sahipler."

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