Altyapıya 2 Gambiyalı

Genç ve yetenekli yuncuların transferine önem veren Fenerbahçe, altyapıya Gambiyalı 2 genç oyuncu transfer etti. 2005 doğumlu oyunculardan Cherno Alagie Jobe orta sahada forma giyiyor. Cherno Saho ise forvet pozisyonunda oynuyor. Gambiyalı 4 oyuncunun daha deneme antrenmanlarına katılacağı bildirildi.
Genç ve yetenekli yuncuların transferine önem veren Fenerbahçe, altyapıya Gambiyalı 2 genç oyuncu transfer etti. 2005 doğumlu oyunculardan Cherno Alagie Jobe orta sahada forma giyiyor. Cherno Saho ise forvet pozisyonunda oynuyor. Gambiyalı 4 oyuncunun daha deneme antrenmanlarına katılacağı bildirildi.