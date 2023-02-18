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Altyapıya 2 Gambiyalı

Genç ve yetenekli yuncuların transferine önem veren Fenerbahçe, altyapıya Gambiyalı 2 genç oyuncu transfer etti. 2005 doğumlu oyunculardan Cherno Alagie Jobe orta sahada forma giyiyor. Cherno Saho ise forvet pozisyonunda oynuyor. Gambiyalı 4 oyuncunun daha deneme antrenmanlarına katılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Altyapıya 2 Gambiyalı
Genç ve yetenekli yuncuların transferine önem veren Fenerbahçe, altyapıya Gambiyalı 2 genç oyuncu transfer etti. 2005 doğumlu oyunculardan Cherno Alagie Jobe orta sahada forma giyiyor. Cherno Saho ise forvet pozisyonunda oynuyor. Gambiyalı 4 oyuncunun daha deneme antrenmanlarına katılacağı bildirildi.
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