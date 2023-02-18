Rivaldo: Jesus geri çevirmez

Brezilya'nın efsane ismi Rivaldo, Jorge Jesus'un milli takımdan teklif gelirse kabul edeceğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Carlo Ancelotti iyi seçim olur ama Real Madrid ile sözleşmesi var... Jesus'u bir diğer iyi seçenek olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brezilya milli takımına koçluk yapmayı kesinlikle kabul eder. Zira Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var" ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın efsane ismi Rivaldo, Jorge Jesus'un milli takımdan teklif gelirse kabul edeceğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Carlo Ancelotti iyi seçim olur ama Real Madrid ile sözleşmesi var... Jesus'u bir diğer iyi seçenek olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brezilya milli takımına koçluk yapmayı kesinlikle kabul eder. Zira Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var" ifadelerini kullandı.