Haberler Fenerbahçe Jo Jin Ho’ya profesyonel sözleşme

Jo Jin Ho’ya profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. 2003 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademiye transfer edilmişti. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Jo Jin Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol+1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Jo Jin Ho’ya profesyonel sözleşme
Fenerbahçe, Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. 2003 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademiye transfer edilmişti. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Jo Jin Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol+1 asistlik katkı sağladı.
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