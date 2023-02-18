Jo Jin Ho’ya profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. 2003 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademiye transfer edilmişti. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Jo Jin Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol+1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. 2003 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademiye transfer edilmişti. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Jo Jin Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol+1 asistlik katkı sağladı.