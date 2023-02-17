Forma Dinçay’ın

Şampiyon boksörlerimiz; Şennur Demir, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır, depremzede çocuklara destek olmak için birlikte imzaladıkları milli takım formasını açık artırma ile satışa çıkarmıştı... Söz konusu formayı, Fenerbahçeli yönetici İlker Dinçay satın aldı...



MÜZEYE YAKIŞIR

İlker Dinçay, "Kızlarımızın alın terinin olduğu bu formanın en çok müzemize yakışacağını düşündüm. Onların bu anlamlı adımına bir nebze olsun katkıda bulunmak istedim" dedi... 5 bin lira'dan açık artırmaya çıkan şampiyonların forması için Dinçay'ın kaç para ödediği açıklanmadı.