Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızın kulübü Manchester United, transferle ilgili flaş bir hamlede bulundu. İngiliz devinde yönetim, taciz suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren Greenwood’a tavsiye verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan yönetim, nokta atışı transferler için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Kanarya'da hücum hattındaki rotasyonu artırmak için girişimler hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet ve taciz suçlamalarıyla yargılanan 21 yaşındaki futbolcu beraat etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Suç tespit edilemese de protestolar sebebiyle kendini futbola veremeyeceğini düşünen Manchester United yönetimi, Greenwood'un Fenerbahçe'ye gitmesi için telkinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

United'lı idareciler Ada dışında bir ekibin doğru seçenek olduğunu belirtiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

KULÜPTE RAHATSIZLIK VAR
Mason Greenwood mahkemede büyük oranda aklanmasına rağmen, Manchester United'a dönüşü de kolay olmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

A Takım oyuncuları, sponsorlar ve kadın futbol ekibinin Greenwood'a karşı ön yargıyla baktıkları belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Genç oyuncu da bu dönemi yurt dışında geçirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

21 yaşındaki Mason Greenwood santrfor ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Kulüp kariyerinde 176 müsabakada forma giyen Greenwood, 79 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: ManU yönetiminden Greenwood'a İstanbul tavsiyesi!

Bu karşılaşmalarda 79 gol kaydetti.

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