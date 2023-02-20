Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Fenerbahçe'de, deprem sebebiyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden biri de Emre Mor oldu.
Fenerbahçe'de, deprem sebebiyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden biri de Emre Mor oldu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeye çalışan genç futbolcu, ara dönemde çalışmalarını hiç aksatmadı.
Fatih Karagümrük karşısında etkili oynayan 25 yaşındaki futbolcu sezonun kalan bölümünde ilk 11'in değişilmez futbolcularından biri olmayı planlıyor.
Bunun için de idmanlar haricinde de özel olarak çalışıyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı.
Genç yıldız bu müsabakalarda 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
EMRE MOR KİMDİR?
24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Kariyerine Brönshöj Boldklub'da başladı.
Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.
Sezon başında Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
25 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor.
Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
1.69 cm boyundaki Emre Mor, 15 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti ve 1 gole imzasını attı.
Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...