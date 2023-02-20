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Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını aksatmayan yıldız isim, Jesus'un gözüne girerek adını ilk 11'e yazdırmayı planıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:32
Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Fenerbahçe'de, deprem sebebiyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden biri de Emre Mor oldu.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeye çalışan genç futbolcu, ara dönemde çalışmalarını hiç aksatmadı.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Fatih Karagümrük karşısında etkili oynayan 25 yaşındaki futbolcu sezonun kalan bölümünde ilk 11'in değişilmez futbolcularından biri olmayı planlıyor.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Bunun için de idmanlar haricinde de özel olarak çalışıyor.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Genç yıldız bu müsabakalarda 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Kariyerine Brönshöj Boldklub'da başladı.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Sezon başında Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

25 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor.

Fenerbahçeli yıldız gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor

Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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