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Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Sezonu kapattığı konuşulan ancak tedaviye beklenenden çabuk yanıt veren yıldız oyuncunun dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:43
Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Sezona şampiyonlık parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Sarı-lacivertlilerin en çok ses getiren transferlerinden biri de Joao Pedro oldu.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile de anılan golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Büyük beklentilerle transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi başlamadı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Yıldız oyuncu, sezon öncesi hazırlıklarında üst adale yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kaldı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Joao Pedro, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık daha yaşadı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Aynı pozisyonda hem ayak bileği hem de dizinden sakatlanan golcü oyuncu, kasım ayının sonundan bu yana formasından uzak kaldı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

8 yıl boyunca Cagliari formasını terleten Brezilya asıllı İtalyan forvet, 8 yılda sakatlık sebebiyle 16 maç kaçırmıştı.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada Joao Pedro büyük oranda iyileşti.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Çalışmalarını aralıksız sürdüren yıldız isim forma giyecek duruma geldi.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Mart başında ligler yeniden başladığında kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Teknik direktör Jorge Jesus sakatlığına rağmen onu bekleme kararı almıştı.

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