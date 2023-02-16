Fenerbahçe Joao Pedro'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi

Sezona şampiyonlık parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna kattı.
Sezona şampiyonlık parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerin en çok ses getiren transferlerinden biri de Joao Pedro oldu.
Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile de anılan golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Büyük beklentilerle transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi başlamadı.
Yıldız oyuncu, sezon öncesi hazırlıklarında üst adale yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kaldı.
Joao Pedro, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık daha yaşadı.
Aynı pozisyonda hem ayak bileği hem de dizinden sakatlanan golcü oyuncu, kasım ayının sonundan bu yana formasından uzak kaldı.
8 yıl boyunca Cagliari formasını terleten Brezilya asıllı İtalyan forvet, 8 yılda sakatlık sebebiyle 16 maç kaçırmıştı.
Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada Joao Pedro büyük oranda iyileşti.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren yıldız isim forma giyecek duruma geldi.
KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Mart başında ligler yeniden başladığında kadroda yer alabilecek.
Teknik direktör Jorge Jesus sakatlığına rağmen onu bekleme kararı almıştı.
Pedro, bu sezon ligde sadece 10 maçta görev yapabilirken, 500 dakika sahada kaldı.
30 yaşındaki hücum oyuncusu Kayserispor'a karşı 1 gol, 1 asist üretmişti.
Pedro, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta oynamış ve 1 gol kaydetmişti.