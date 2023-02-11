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İrfan Can Kahveci minik depremzedeye cevap verdi!

Son dakika haberleri... Deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan ve ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderen minik taraftara, yıldız isimden yanıt geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 17:27
İrfan Can Kahveci minik depremzedeye cevap verdi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderdi.

Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" dedi.

Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı:

Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız.

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