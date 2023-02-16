TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Kanarya'ya büyük umutlarla transfer edilen Mauricio Lemos beklenilen performansı sergileyememişti.
Uruguaylı futbolcunun dün sözleşmesi feshedildi.
27 yaşındaki savunma oyuncusu da anlaşmaya vardığı Atletico MG ile sözleşme imzalamak için Brezilya'ya uçtu.
Lemos, Fenerbahçe kariyerinde 15 karşılaşmada forma giyebildi. 1 asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 2 defa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Lemos, sarı-lacivertli camiayı hiç umutmayacağını söyledi.
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.
Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.
Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.
1.87 cm boyundaki Lemos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...