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TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'la yollar ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:19
TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Kanarya'ya büyük umutlarla transfer edilen Mauricio Lemos beklenilen performansı sergileyememişti.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Uruguaylı futbolcunun dün sözleşmesi feshedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

27 yaşındaki savunma oyuncusu da anlaşmaya vardığı Atletico MG ile sözleşme imzalamak için Brezilya'ya uçtu.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Lemos, Fenerbahçe kariyerinde 15 karşılaşmada forma giyebildi. 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 2 defa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Fenerbahçe'den ayrılan Lemos, sarı-lacivertli camiayı hiç umutmayacağını söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Mauricio Lemos Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı...

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

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