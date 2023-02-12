Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Kanarya, şu ana kadar 3 ismi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, üçüncü transferini ise Barcelona B takımından yaptı.
Kanarya, Katalan ekibinde forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile sözleşme imzalayarak oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.
Kanarya'da Portekizli oyuncunun ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
LEMOS BREZİLYA YOLCUSU
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
ATLETICO MINEIRO TRANSFERDE ISRARCI
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun Lemos için ısrarcı olduğunu vurguladı.
Romano, iki takımın anlaşmada son noktaya geldiğini belirtti.
Mauricio Lemos, bu sezon Fenerbahçe ile 5 maça çıktı.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist kaydetti.
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