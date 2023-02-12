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Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Bruma'yı Braga'ya kiralayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 16:00
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Kanarya, şu ana kadar 3 ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

İkinci takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, üçüncü transferini ise Barcelona B takımından yaptı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Kanarya, Katalan ekibinde forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile sözleşme imzalayarak oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, ilk olarak satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Kanarya'da Portekizli oyuncunun ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

LEMOS BREZİLYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

ATLETICO MINEIRO TRANSFERDE ISRARCI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun Lemos için ısrarcı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Romano, iki takımın anlaşmada son noktaya geldiğini belirtti.

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