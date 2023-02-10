TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan depremzedeler için yardım organizasyonları sürerken diğer yandan transfer çalışmaları için de çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan depremzedeler için yardım organizasyonları sürerken diğer yandan transfer çalışmaları için de çalışmalar devam ediyor.
Jorge Jesus'un istediği 8 numara transferini tamamlamak isteyen sarı lacivertli yönetimin yeni hedefinin Napoli'den Diego Demme olduğu bildirildi.
Hatta, teknik direktör Spaletti forma vermediği için Serie A liderinden ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Alman futbolcunun, Fenerbahçeli yetkililerde yaptığı ilk görüşmede yeşil ışık yaktığı da belirtildi.