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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Napoli'nin ön liberosu için devreye girdi. İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Alman futbolcu Diego Demme ile temasa geçildi. Hatta oyuncunun babası da Türkiye’den teklif aldıklarını söyledi. Kısa süre içinde imzalar atılabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan depremzedeler için yardım organizasyonları sürerken diğer yandan transfer çalışmaları için de çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Jorge Jesus'un istediği 8 numara transferini tamamlamak isteyen sarı lacivertli yönetimin yeni hedefinin Napoli'den Diego Demme olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Hatta, teknik direktör Spaletti forma vermediği için Serie A liderinden ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Alman futbolcunun, Fenerbahçeli yetkililerde yaptığı ilk görüşmede yeşil ışık yaktığı da belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

2020'DE TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe'nin Demme'ye olan ilgisi İtalyan basınında da yer bulurken, oyuncunun babası da bu flörtü doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Baba Vincezo Demme "Türkiye'den gelen bazı teklifler olduğu doğru. Diğerleri, hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığı bir lig olan Bundesliga kulüpleriyle ilgili.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Gelecekte neler olacağını zaman gösterecek" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

2020'de Leipzig'den Napoli'ye transfer olan 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Alman Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

SAĞ BEK DE OYNUYOR
Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Arminia Bielefeld alt yapısında başlayan Demme, Paderborn 07 ve Leipzig takımlarında da forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Demme hamlesi! Babası teklifi açıkladı

Profesyonel kariyerinde 455 resmi maça çıkan oyuncu 11 gol, 23 asist üretti.

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