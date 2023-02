Fenerbahçe'de 21. tır da gitti

Fenerbahçe'de deprem bölgesine yardımlar hız kesmedendevam ediyor. Kulüp tarafından başlatılan Afet Bölgesi Yardım Kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan bir TIR daha gün boyunca yüklenerek yolcu edildi... Deprem felaketinin hemen ardından başlatılan yardım kampanyasına taraftarların ve her kesimden vatandaşların yoğun şekilde katılımı devam ediyor... Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeler de afet bölgesine gönderiliyor... Ülker Stadı'nda dün toplanan malzemeler kulüp çalışanları ve vatandaşlar tarafından sınıflarına göre ayrıldı. Kolileme işlemi yapılmasının ardından TIR'a yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı... Yönetim, yardımda bulunmak isteyenlerin AFAD ihtiyaç listesindeki malzemeleri Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Şefikbey Sokak'taki Kuzey Tribünü girişine getirerek görevlilere teslim edebileceklerini açıkladı...



BAŞKAN DA ÇALIŞIYOR

Deprem bölgesine gönderilen TIR'lar için seferber olan sarı lacivertli kulüpte başkan Ali Koç da çalışmalara bizzat katılıyor. Başkan Koç, yöneticiler ile teknik ve idari kadrolar ve sporcular malzeme toplama alanına gelerek çalışmalara katıldılar. Ayrıca dün yine kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha Türkiyemize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz" ifadesi kullanıldı.



'HER MALZEMEYE İHTİYAÇ VAR'

Fenerbahçeli yönetici Ömer Okan, "Şu ana kadar 18 TIR gönderdik. Bugün de hedefimiz 10 TIR daha bölgeye göndermek. Elimizden geldiği kadarıyla taraftarlarımızın ve bütün halkımızın desteğiyle ihtiyaç olan malzemeleri bir an önce oraya ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımcı oldukları için herkese teşekkür ediyoruz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Stadımızda lojistik merkez oluşturduk. Her türlü malzemeye ihtiyaç var. Battaniye ve bilhassa çocuk battaniyesine çok ihtiyaç olduğu söyleniyor. Aslında her şeye ihtiyaç var. Kim ne getirebiliyorsa lütfen buraya getirsin. Bir tane malzeme bile çok önemli. Desteklerin devam etmesini umuyoruz" dedi.



"TÜRKİYE İÇİN BURADAYIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Yardımları hakkında bilgi veren Pekin, "Bu, bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisidir. O kötü günün sabahından itibaren bir acil müdahale kurulu oluşturmak suretiyle Fenerbahçe olarak elimizden ne gelirse yapmak üzere planlarımızı yaptık. Sadece Fenerbahçemiz değil tüm vatandaşlarımız stadımıza deprem gününün ertesi gününden beri AFAD'ın belirlediği ihtiyaç malzemelerini getiriyorlar. Renge bakmazsınız bunun sarısı, laciverti, kırmızısı yok, Türkiye için biz buradayız. Herkes elinden geldiği kadar destek olsun lütfen" ifadelerini kullandı.



"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Fenerbahçe, vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemelerinin bölgeye olan ulaşımlarını da an be bildirerek takipçilerine ulaştırıyor. Sarı lacivertli kulübün dün twitter'da yaptığı paylaşımda TIR'lardan birinin daha deprem bölgesine ulaştığı belirtilerek "TIR'larımız afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.