Haberler Fenerbahçe Altay çağrıda bulundu

Altay çağrıda bulundu

Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır da Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'na destek oldu. Sarılacivertli camiaya çağrıda bulunan Altay, en ufak yardımın bile önemli olabileceğini söyledi. Başarılı eldiven, "Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Bizler de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Altay çağrıda bulundu
Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır da Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'na destek oldu. Sarılacivertli camiaya çağrıda bulunan Altay, en ufak yardımın bile önemli olabileceğini söyledi. Başarılı eldiven, "Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Bizler de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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